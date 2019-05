Ndiogou Niang, frère et disciple du Cheikh : “Au moment de sa condamnation, Cheikh Béthio était dans le coma”

Les abords de l'aéroport international Blaise Diagne ont refusé du monde aujourd'hui et pour cause. La dépouille de Cheikh Béthio Thioune qui a quitté Bordeaux ce matin devait y être acheminé à bord d'un vol spécial. Parmi les nombreux disciples qui attendaient leur guide, figurait Ndiogou Niang. Mais ce dernier n'est pas que disciple du Cheikh. Il est aussi son frère. Ce qui fait de lui une voix autorisée pour parler de Cheikh Béthio Thioune.

Il s'est soumis à l'exercice et a fait des révélations comme lorsqu'il affirme que le Cheikh ne savait même pas qu'il a été condamné à 10 ans de travaux forcés lors du procès l'opposant au ministère public dans l'affaire du double meurtre de Médinatoul Salam. “Au moment de sa condamnation, Cheikh Béthio était dans le coma”, nous a confié Ndiogou Niang qui s'est aussi prononcé sur la polémique en cours sur la succession du Thiantacone en chef et du lieu de son inhumation. Selon lui, les talibés doivent se conformer à la consigne du Khalife général des mourides. Quant aux thiantacones qui réclament la dépouille du Cheikh pour l'inhumer à Médinatoul Salam, il les qualifie de perturbateurs et assure que “tout ce bruit finira par tarir”.