Ndiobène Samalama (Kaffrine) : Moussa Fall enrôle plus de 100 élèves dans la couverture maladie universelle

Le patron du parti "Aprodel", a été reçu en grande pompe par les populations du village de Khourou Gallo (commune de Ndiobène Samalama). À cette occasion, Moussa Fall a enrôlé plus de 100 potaches dans la couverture maladie universelle (CMU). Le corps enseignant n'a pas été aussi lancé en rade, car il a mis à sa disposition des moustiquaires imprégnées pour participer à la lutte contre le paludisme. Toujours dans leur périple, Mr Fall et sa délégation se sont rendus dans les villages de la commune de Boulel notamment à Aloki, Goloukoum, Fass Goloukoum etc... Le patron de l'Aprodel en a profité pour remercier ses militants d'avoir participé à la réélection du président Macky Sall...