Ndiaw Fall "vide le sac de la Cojer" : « Nous souhaitons que le président reconduise le Premier ministre et renforce... »

À quelques jours de la prestation de serment et la mise en place du prochain gouvernement, la convergence des jeunes républicaine, par la voix d'un de ses membres, estime que : "compte tenu de tous les efforts fournis par Mahammed Boun Abdallah Dionne auprès de Macky Sall, il doit être reconduit à son poste." Pour le coordinateur de la Cojer de Diourbel, "Matar Ba et Thérèse Faye méritent plus de reconnaissance" car, poursuit-il, "ils sont restés fidèles aux principes et recommandations du président de la République". Pour terminer, il invitera le président Macky Sall à prendre des mesures contre certains "alliés" qui ne le sont que de nom et à renforcer la collaboration avec les "sûrs".