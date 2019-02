Ndiassane ne bat pas campagne pour Wade : "Nous ouvrons nos portes à tous! Ndiassane et le Khalife se tiennent à équidistance du jeu politique" (Pape Abdourahmane Kounta, porte-parole du Khalife)

Le Khalife général de Ndiassane, Cheikhal Bécaye Kounta, ne soutiendra aucune coalition ou formation politique, tels sont les propos de Pape Abdourahmane Kounta portant la parole du Khalife. Cette déclaration sans équivoque a sonné comme un rappel à l'ordre destiné aux politiciens en cette période de campagne électorale tendue. "Nous ouvrons nos portes à tous! Ndiassane et le Khalifat se tiennent à équidistance du jeu politique", a t-il clairement affirmé, expliquant cette décision par le fait que la famille religieuse se devait de rester neutre et impartiale face au jeu politique. Par ailleurs, il a également transmis le message de paix, d'apaisement et l'émergence du Khalife Cheikhal Bécaye Kounta.