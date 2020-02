Ndiaganiao : Les 38 chefs de village très remontés, rappellent à Macky Sall ses promesses.

L'association des chefs de village de la commune de Ndiaganiao a eu droit à une seance d'information et d'échanges sur le programme 5.3.5 du président Macky Sall.

Cette rencontre initiée par le Téning Sène, Directrice du centre national de formation des Techniciens des Pêches et de l'aquaculture, par ailleurs membre de la CCR, a été l'occasion d'échanger sur les préoccupations majeures des populations de la commune dont la réhabilitation de la route Sandiara/Ndiaganiao, l'accès à l'eau limité pour certains villages et l'électrification.

En ce qui concerne la route, le dossier a été pris en main par le ministre des transports, Maître El Hadj Oumar Youm. "Pour l'eau, une baisse voire une absence de pression est notée dans 3 villages du fait de la vétusté des conduites.

Le programme d'électrification sera repris par la SENELEC qui doit envoyer une mission dans les prochains jours pour faire la situation.

Le programme 5.3.5, notamment les accès universels à l'eau, à l'électricité et aux infrastructures routières sont des facteurs importants pour le développement inclusif et sur lesquels nous fondons beaucoup d'espoir pour le développement de notre localité", dira toujours la responsable Apériste Dr Téning Sène.

Selon le président des chefs de village, Ndiouma Ndiaye, leur terroir semble être oublié et manque de tout.

Ce dernier qui porte la parole de ses pairs d'inviter le président Macky Sall à respecter ses engagements et d'honorer la mémoire de son ami de combat, feu Khamath Sène à travers les fils et filles de Ndiaganiao qui l'accompagnent dans sa mission...