Ndiaganiao : Le Pds se prononce sur les retrouvailles Macky/Wade et diagnostique les problèmes de leur localité

En marge de leur assemblée générale tenue à Ndiaganiao, les partisans de Abdoulaye Wade se sont prononcés sur les retrouvailles entre Macky et Wade... Après avoir magnifié l'acte, Mamadou Diouf et compagnie ont voulu être clair. Selon eux, seule la voix du chef ( Abdoulaye Wade) compte. Profitant de la même occasion, ces derniers ont passé au crible les doléances et préoccupations des populations...