Ndiaganiao : Le Dr Tening Sène accompagne le jeune talent Diarra Diouf, meilleur styliste 2018, natif du fief

Diarra Diouf alis Radia de la marque TIFELONG, élue meilleur jeune styliste du Sénégal en 2018 a organisé un week-end culturel à Ndiaganiao, sa terre d'origine, à la prestigieuse maison d'hôte Mbin Songo. Le public a eu droit à une prestation de la culture sérère entre autre le mbott et le wong.

Étant marraine, Dr Tening Sène, Directrice du Centre national de formation des Techniciens des Pêches et de l'aquaculture et chef de projet développement accéléré de l'aquaculture du PSE accompagnée d'une forte délégation dont les membres du cabinet du ministre Elhadj Omar Youm, s'est réjouie de la compétence de ce jeune talent qui, dit elle, est une fierté pour Ndiaganiao. À la base de sa création, on peut identifier la culture sérère avec le pagne traditionnel. Elle a rappelé l'importance accordée à la jeunesse et la culture dans le programme Liggueul Eulek de Son Excellence Monsieur Macky Sall avec l'initiative PSE Jeunesse 2035 et l'accès universel aux infrastructures sportives et culturelles. Engagée pour le développement de sa commune, Dr Tening Sène a réitéré sa disponibilité à accompagner Radia dans son parcours et les jeunes de Ndiaganiao qui sont l'avenir de la localité et du pays.

Interrogée sur la question de la route Sandiara Ndiaganiao, elle rappelle que le président de la République a publiquement promis lors de la cérémonie de lancement de l'autoroute Mbour/ Fatick/Kaolack de réhabiliter cette route et que le ministre des infrastructures M Elhadj Omar Youm et son équipe sont en train de prendre toutes les dispositions pour que cela se fasse.

La fête fût belle avec une prestation de