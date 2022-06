Ndiaganiao : La maire Téning Sène s’engage à accompagner le sport dans toutes ses disciplines.

Le passage du Trophée de la CAN à Mbour particulièrement dans la commune de Ndiaganiao a été un immense plaisir pour les habitants de la commune.



Pour la maire Téning Sène, cela n’explique rien d’autre que le sport a une importance capitale dans notre société. « Regardez autour de nous, tous les habitants sont sortis, hommes, femmes, jeunes et adultes sont tous venus prendre goût à ce plaisir… », fait remarquer Téning.



Ainsi donc, cette dernière promet de s’impliquer plus pour sa commune afin qu'elle puisse bénéficier d’un stade municipal, mais aussi accompagner toutes les disciplines sportives et associations.