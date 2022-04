Ndiaffate / Koutal Sérère : La population organise une marche pacifique face à un projet de lotissement de la municipalité.

À Koutal Sérère, plus précisément dans la commune de Ndiaffate, les habitants ont marché ce matin pour dire niet au projet de lotissement de cette municipalité.



Ils étaient nombreux à prendre part à cette manifestation et entendent faire reculer l'équipe municipale par rapport à ce projet qui, d'après eux, a pour seul objectif de récupérer leurs terres cultivables au profit d'autres particuliers.



Les habitants de Koutal Sérère qui n'en sont pas à leur première sortie médiatique, ont demandé à leur maire de laisser tomber un tel projet qui au finish, va tout simplement les priver de leurs terres cultivables.



Et pour un dénouement heureux, ils ont interpellé le président Macky Sall pour un arbitrage...