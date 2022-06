Ndiaffate / Investiture de Astou Ndiaye sur la liste de Bby à Kaolack : La population remercie le président Macky Sall et invite à une grande mobilisation autour des deux candidats...

L'investiture de la maire de Ndiaffate sur la liste de Bby à Kaolack fait des heureux dans cette commune et dans le département.



Hier, un grand rassemblement a été initié par les habitants de cette localité afin de remercier le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar par rapport à son choix sur leur leader.



Associations de jeunes, groupes de femmes, le collectif des chefs de village, les notables entre autres, se sont tous réunis pour porter le plaidoyer auprès des responsables politiques et militants afin de traduire en acte les ambitions du président Macky Sall.



Un message fort a été lancé à l’endroit de toutes les sensibilités existantes dans le département de Kaolack pour que tout le monde puisse se rappeler que cette élection intéresse personnellement le président Macky Sall et que l'idée est de lui donner une majorité écrasante à l'hémicycle...