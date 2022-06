Ndiaffate / Astou Ndiaye tacle sévèrement l'opposition : « Le Sénégal ne mérite pas cette opposition... Elle est téléguidée »

Responsable politique de la mouvance présidentielle, la maire de Ndiaffate a décidé de se prononcer sur l'actualité politique sénégalaise, notamment les séries de violence notées dernièrement dans certaines régions.



Selon Astou Ndiaye, l'opposition est l'unique entité à qui l'on peut imputer cette violence ayant abouti à des morts d'hommes. D'après elle toujours, le fait qu'elle soit "téléguidée" à toutefois des conséquences sur le manque de sérénité et de responsabilité au niveau de ses différents démembrements.



Astou Ndiaye de convoquer la perte de certaines valeurs au niveau de la jeunesse, notamment le manque de respect vis-à-vis des âgés, les discours sectaires entre autres, pour montrer l'urgence de conscientiser davantage cette jeunesse sur les priorités telles le maintien de la cohésion sociale, la paix, etc...



La maire de Ndiaffate dira que les prochaines élections auront bel et bien lieu, vu que toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour qu'elles puissent se tenir dans les règles de l'art. "Ils ont reconnu leurs erreurs et maintenant ils veulent forcer la main. Nous sommes dans un pays démocratique où l'anarchie n'a pas sa place..."