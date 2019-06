Ndèye Saly Diop : "Le sous-secteur de la petite enfance reste confronté à de nombreux défis"

"Ce nouveau modèle de case des tout petits que nous venons de visiter à travers son architecture est un modèle très adapté pour la prise en charge holistique de la petite enfance. Il permet d'offrir aux enfants des services intégrés liés à l'éveil, à la stimulation précoce à l'éducation, à la santé, à la nutrition, à l'hygiène et à la protection. Dans les différentes actions, un accent est mis sur la promotion des valeurs religieuses et civiques, l'intégration des Tic dans les apprentissages dans les salles multimédias..."

"Cette salle permet aussi la mise en oeuvre des activités du programme d'éducation parentale à l'endroit des parents, des familles et des communautés... Le sous-secteur de la petite enfance restant confronté à de nombreux défis..."