Ndèye Saly Diop Dieng aux femmes républicaines : « Il s’agit, après avoir conquis le pouvoir, de nous y maintenir afin de permettre à notre pays de continuer à tirer profit de la pensée généreuse et patriotique du président Macky Sall ».

C'est une rencontre qu'elle a eue avec les femmes des différents départements du Sénégal pour les appeller à resserer les rangs autour des urgences de l'heure. En effet, dans son message, la présidente du mouvement national des femmes républicaines a d'abord tenu à rappeler "cette gestion intelligente de la pandémie à covid-19 avec un dialogue social constant et un programme de résilience économique et sociale d'un montant de 1000 milliards pou atténuer les effets du coronavirus".



Elle saluera également, devant les femmes de l'Alliance pour la République cette tendance baissière de la pandémie mais également, ce plan de relance économique d’un montant de plus de 14.000 milliards de Fcfa devant permettre de maintenir la courbe vers l’émergence.



Les mesures prises dans le cadre de la riposte face à la pandémie ont été au cours de ces échanges avec les femmes de l'Apr, soulevées pour ainsi, apprécier le rang que le Sénégal s'est procuré.



Sur le plan diplomatique, les femmes répiblicaines se réjouissent de la récente reconduction au Conseil des Nations Unies pour les Droits de l’Homme pour un nouveau mandat avec un score de 188 voix sur 190, soit 99% des votes valablement exprimés.



Le ministre de la famille, de la femme, du genre et de la protection des enfants a également souligné la question sur la condition de la femme qui est, pour rappel, une priorité de l'État dans la phase 2 du plan Sénégal émergent.



Dans ce sillage, Ndèye Saly Diop Dieng estimera que "la loi instituant la parité absolue dans les institutions totalement ou partiellement électives, aménage un espace suffisamment large pour une participation effective des femmes à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques".



Dans ce contexte politique où nous sommes, la présidente de femmes de l'Alliance pour la République, rappelle aux 45 départements la nécessité de se regrouper autour de l'essentiel.



"J’ai bonne conscience des efforts et des sacrifices que vous consentez au quotidien pour maintenir haut le flambeau, mais notre défi reste grand car il s’agit, après avoir conquis le pouvoir, de nous y maintenir afin de permettre à notre peuple de continuer à tirer profit de la pensée généreuse, patriotique et humaniste qui sous-tend la vision de Son Excellence Monsieur Macky Sall", soulignera la présidente des femmes de l'Apr.



Elles s'engagent dès lors à maintenir la dynamique impulsée depuis 2012 en renforçant la solidarité entre les femmes au sein du parti, en renonçant aux rivalités non-fondées sur des principes, d'être plus présentes dans les affaires de la cité et de faire preuve de plus d'engagement dans le renforcement de capacité.



Enfin, Ndèye Saly Diop Dieng rappelle aux femmes que l'heure est à la consolidation des acquis, mais aussi au départ pour un nouvel élan dans le rayonnement et la massification de l'Apr.