Ndèye Saly Diop Dieng : « Les femmes jouent un rôle déterminant pour l'émergence du Sénégal »

À l'occasion de la conférence religieuse organisée par les femmes de Benno Bokk Yaakar (Bby) de Thiès sur le thème : "Femme politique et Islam", la marraine et ministre de la femme de la famille et du genre, Ndèye Saly Diop Dieng, a tenu à remercier ces dernières avant de magnifier la décision du Président Macky Sall de les soutenir dans sa politique. "Nous remercions le Président Macky Sall pour son engagement sans faille auprès des femmes. Il a beaucoup œuvré pour le renforcement des capacités et l'octroi de financements aux femmes qui jouent un rôle déterminant pour l'émergence du pays", a-t-elle signalé...