Ndèye Marième Badiane à Macky Sall : « Je me rappelle avec émotion quand vous remettiez à leur place tous ceux qui tentaient de me faire ombrage. Que Dieu vous protège afin que vous meniez votre mission à terme avec succès! »

C'est à travers un communiqué qui est parvenu à Dakaractu que nous avons lu les premières impressions de l'ancienne professeur du président Macky Sall. Ndèye Marième Badiane, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a tout d 'abord voulu rendre grâce à Dieu le tout-puissant. "Je remercie Son Excellence monsieur le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en moi en me nommant présidente des femmes de l'Alliance pour la République dès la création de ce parti en Décembre 2008", souligne t-elle.

"Non seulement il a porté son choix sur ma modeste personne, mais surtout il était le premier rempart à mes côtés".

Voulant se rappeler des années passées à la tête de la présidence des femmes de l'Apr, Ndèye Marième Badiane nostalgique, souligne :" Je me rappelle avec beaucoup d'émotion l'ardeur avec laquelle il remettait à leur place toutes celles et tous ceux qui tentaient de me faire ombrage. Mon engagement et l' affection réciproque entre nous sous-tendaient la force qui m'a permis de mener le combat 11ans durant, sans me lasser, sans hésiter avec beaucoup de conviction, d'engagement et de loyauté".



"Je voudrais associer à ces remerciements, Mme la 1ère dame, Marième Faye Sall, une grande dame au grand coeur", ajoute t-elle.



Pour finir, l'ancienne présidente de Ndèye Saly Diop (qui lui a succédé à ce poste) prie pour que le président de la République aie la protection de Dieu dans sa mission jusqu'à son terme avec succès, pour le bien être et la prospérité du peuple sénégalais.