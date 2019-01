Ndèye Maimouna Sarr, Présidente Calebasse de l'Émergence : "Après l'arrivée de Moussa Sy, le Président Macky Sall n'a plus d'adversaire aux Parcelles Assainies"

La Calebasse de l'Émergence, un mouvement qui regroupe près de 500 femmes des Parcelles Assainies qui appuient le ministre Amadou Bâ s'est réuni samedi dernier à la maison des Parcellois. Une occasion pour Ndèye Maimouna Sarr et ses camarades de réitérer leur soutien au ministre de l'Economie et des Finances et de remobiliser leurs troupes en direction de la présidentielle.

La président de la Calebasse s'est aussi félicitée de l'arrivée de Moussa Sy dans la mouvance présidentielle. Adhésion qui réduit, selon elle, les chances de l'opposition d'espérer des voix aux Parcelles Assainies. "Après l'arrivée de Moussa Sy, le président Sall n'a plus d'adversaire aux Parcelles assainies", assure-t-elle. A l'en croire, l'ancien allié de Khalifa Sall a pris ses marques dans son nouveau camp et travaille en toute intelligence avec les ministres Mbaye Ndiaye et Amadou Bâ pour confirmer le score obtenu par la mouvance présidentielle lors des dernières élections législatives.