Ndèye Maguette Lô (tête de liste département de Dakar) : « On ne peut pas boycotter le HCCT et vouloir trois groupes parlementaires »

Pour la tête de liste départementale de Dakar aux élections du HCCT, l'opposition est dans une démarche contradictoire en boycottant le HCCT et en voulant mettre en place trois groupes parlementaires à l’Assemblée nationale. Ce qui, aux yeux de Ndèye Maguette Lô relève de la manipulation et de la diversion.



« Je ne peux comprendre l'opposition qui préfère boycotter l'élection du HCCT et veuille aujourd'hui mettre en place trois groupes parlementaires à l’Assemblée nationale. Je trouve que c'est de la pure diversion », regrette Ndèye Maguette Lô...