Ndèye Lucie Cissé, députée : "Cette affaire de 94 milliards doit être élucidée une bonne fois pour toutes"

La députée Ndèye Lucie Cissé a demandé la parole pour dire le fond de sa pensée sur l'installation d'une commission d'enquête parlementaire. Selon la parlementaire, c'est une initiative qui vient à son heure, car "il y a beaucoup d'argent en jeu". Ce n'est pas le seul facteur qui explique la pertinence de la mise en place d'une commission d'enquête. Ndèye Lucie Cissé évoque aussi le statut de l'accusateur et de l'accusé. "On doit éclairer la lanterne des sénégalais une bonne fois pour toutes. Et c'est aux députés de le faire", persiste la parlementaire selon qui, "on ne peut se prévaloir de son immunité parlementaire pour raconter ce qu'on veut". "Il n'est pas à sa première tentative. Les sénégalais se rappellent cette grosse farce de 10 millions qui auraient été alloués aux députés alors qu'il n'en est rien", lance-t-elle au passage à son collègue Ousmane Sonko qui est à l'origine de la polémique sur le titre foncier 1451/R.