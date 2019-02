Ndèye Gaye Cissé : « Wade ne vient pas seulement au Sénégal pour le compte de son fils »

Que ceux qui disent que Wade vient au Sénégal pour défendre la cause de son fils Karim se détrompent! Abdoulaye Wade vient pour défendre la démocratie, la justice et l’État de droit. Ndèye Gaye Cissé du comité directeur du PDS estime que l'ancien président du Sénégal, comparativement à Nelson Mandela, ne fait que se battre pour rappeler à l'ordre le président Macky Sall qui ne cesse de piétiner les règles élémentaires de notre démocratie. " Elle annonce un accueil triomphal pour l'arrivée de Me Wade prévue cet après midi.