Ndeye Fatou Ndiaye Blondin : « Seule une mobilisation massive de la population pourra endiguer la vague déferlante du régime en place »

En conférence de presse ce vendredi 25 août 2023, Ndèye Fatou Ndiaye Blondin est revenue avec insistance sur l’appui que la plateforme « F24 » a lancé pour appuyer les familles des détenus. « Je réitère l’appel à la solidarité et au don à remettre à la commission sociale afin de les soutenir » dit-elle.







Cependant, elle est revenue sur la mobilisation contre la sélection des candidats à la présidentielle de février 2024. « Le fichier électoral et le logiciel du parrainage demeurent les leviers létaux entre les mains du pouvoir qui en usera et en abusera pour sélectionner selon son bon vouloir les candidats à la prochaine élection présidentielle. Toutes les brimades imposées au président Ousmane Sonko envoyé en prison avec sa radiation, la dissolution de son parti, sa radiation du fichier électoral, indiquent si on laisse faire, le régime de Macky Sall ne reculera devant rien pour s’imposer pour se maintenir au longtemps au pouvoir » note l’ancienne ministre de Wade.







Selon elle, « leur plan, c’est d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle de 2024. C’est pourquoi seule une mobilisation massive de la population pourra endiguer la vague déferlante du régime en place » liste-t-elle et d’ajouter que « les citoyens sont invités à répondre massivement aux manifestations prévues sur l’étendue du territoire pour la restauration de l’état de droit, la libération des détenus, l’organisation d’une élection sincère, transparente et inclusive » lance-t-elle comme appel à la population.