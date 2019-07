Ndèye Fatou Blondin Ndiaye Diop : « C’est un cirque… Je n’attends rien de l’audition de Aliou Sall… On ne sait pas si ce que Me Mame Adama Guèye a créé existe… »

Ancien ministre des Nouvelles techniques de l’information et de la communication sous l’ére libérale, Mme Diop Ndèye Fatou Blondin Ndiaye est ingénieure des télécommunications. Mais elle a depuis plusieurs années glissé dans le monde de la politique, et elle milite au sein de la plateforme « Avenir Sénégal Bi nu begg ».



Ainsi, face à Dakaractu, elle n'a pas manqué de dénoncer les tares du régime de Macky Sall. Son engagement, elle le définit par un besoin de voir les choses changer. « Il y a des choses qui méritent d’être défendues, et cela ne saurait se monnayer». C’est le cas dans l’affaire Petro Tim, mais l’enquête ouverte par le Procureur ne la rassure guère. Avec un brin d’humour, Mme Diop de noter « qu'entre Aliou Sall et le Procureur, c’est comme les sketches avant de couper le Ramadan ».