Ndery Loum, député BBY: « Nous avons constaté le véritable changement avec le président Macky Sall

Député du département de Mbirkilane dans le département de Kaffrine, le député Ndery Loum s’est félicité de l’avancée en termes d’infrastructures au Sénégal et avec notamment le programme spécial de désenclavement (PSD) initié par le chef de l’Etat depuis juin 2022.



Le député qui rend un hommage devant ses collègues et devant le ministre en charge des infrastructures , du transport et du désenclavement, plaidera par ailleurs, pour le renforcement du corridor entre les trois départements de la région de Kaffrine.