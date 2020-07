Ndengler, relance de l’économie : L’APR se réjouit des résultats obtenus

L’Alliance Pour la République dans un communiqué, apprécie la décision prise par le Président de la République, de doter le monde rural de ressources budgétaires d’un montant de 60 milliards de francs, pour la présente campagne agricole contre 40 milliards lors de la précédente. « Ainsi, à côté de l’élevage, la productivité agricole permettra à notre pays de rester sur sa trajectoire vers l’autosuffisance alimentaire et la généralisation du consommer local », renseigne le communiqué. Dans le même élan, le parti au pouvoir félicite le Chef de l’Etat et le Gouvernement, pour la solution d’apaisement apportée au différend opposant la SEDIMA aux populations de Ndengler, en accord avec le respect des dispositions consignées dans le cadre légal de la gestion foncière de notre pays.



Appréciant les perspectives de relance de notre économie, l’Alliance Pour la République se félicite des performances affichées par notre pays à l’issue de la première revue de l’Instrument de Coordination de la Politique Economique (ICPE) et du soutien du Fonds Monétaire International, qui devront permettre au Sénégal, de retrouver, à travers le Programme de Relance de Economique, une croissance forte, inclusive, génératrice d’emplois tout en élargissant les programmes sociaux et les 5 accès universels de « Liggeyal Eleuk ».



Au titre du semestre intensif de travail ouvert par Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal, en vue de la relance de l’économie, l’Alliance Pour la République (APR) salue les mesures présidentielles prises dans le cadre de la gestion sanitaire, économique et sociale de la pandémie de Covid-19.

Enfin, sur la gestion de l’épidémie à coronavirus, l’APR d’inviter à consolider les acquis et de maintenir la mobilisation pour casser la chaine de transmission du virus. Elle a appellé les populations à la vigilance et au renforcement de l’engagement communautaire, avec notamment le port de masque et le respect de tous les gestes barrières, particulièrement, dans cette période d’effervescence sociale, liée à la préparation et à la célébration de l’Aïd El Kébir.