Ndengler : Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, s’est rendu une deuxième fois sur les lieux pour trouver des solutions urgentes.

Dans le but de trouver d'éventuelles solutions au litige foncier opposant les habitants de Ndengler à l'homme d'affaires Babacar Ngom, les médiations s'intensifient.

En effet, le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye a effectué sa deuxième visite sur les lieux en présence du maire, du président des chefs de village et du chef de village de Ndengler, pour cette fois-ci, non seulement rallumer les concertations, mais également de s'enquérir de la situation des habitants.



Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a par ailleurs rappelé qu'il a eu à échanger avec le patron de la Sedima qui avait même accepté de faire certaines concessions dans le but de prendre davantage en compte les préoccupations du village de Ndengler.

"Il faudra rappeler tout de même, que l'homme d'affaires a un titre foncier. Toutefois nous devons savoir aussi que les populations du village en question continuent de mener leurs activités agricoles sur ses domaines" reconnaîtra le ministre de l'intérieur.

Ainsi, il jugea important, pour le moment et compte tenu de la situation qui persiste, "de trouver une solution provisoire qui consistera à laisser une partie du terrain occupée par les populations car, selon Aly Ngouille Ndiaye, l'hivernage est déjà là alors que les villageois ont déjà leur semences et n'ont pas encore commencé leurs cultures".



Également, il va être question au cours de cette visite du ministre, de faciliter aux populations, la délimitation du terrain qui reste toujours problématique parce qu'ils ne connaissent pas où se limitent leurs domaines.

C'est pourquoi, l'ancien ministre de l'énergie est venu avec un géométre pour voir comment, la délimitation pourrait être opérée et aussi voir, avec ces 40 familles ayant leurs activités agricoles, comment elles pourraient disposer d'un bon lotissement et enfin connaître leurs domaines précis.



Donc, pour le ministre de l'intérieur, l'urgence est de voir, sur les 4 prochains mois, comment ces habitants pourraient gagner le pari de l'hivernage. Mais au delà de cet aspect, Aly Ngouille Ndiaye compte maintenir le cap sur ces négociations entre le promoteur et les habitants de Ndengler pour qu'enfin une solution jaillisse.