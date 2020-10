Après quelques mois d'accalmie sur l'affaire des terres de Ndengler suite à la décision du président Macky Sall demandant de laisser les paysans cultiver pendant l'hivernage, l'équipe de Dakaractu Mbour s'est déplacée sur les lieux pour faire le point de la situation. Sur place ce sont des paysans visiblement très satisfaits que avons rencontrés.



Des champs de mil et d'arachide constituent le décor des 224 ha objet de discorde entre Babacar Ngom et les populations.



Au milieu des champs, nous avons tendu le micro au vieux Abdoulaye Dione, chef du village de Ndengler. « Nous sommes très honoré de recevoir l'équipe de Dakaractu et remercier tout ce qui ont de près ou de loin contribué a la manifestation de la vérité. Je réitère que nous cultivons pour vivre et je remercie le président Macky Sall de la décision prise pour nous permettre de cultiver nos terres. Quand je regarde les champs, un sentiment de grosse satisfaction m'emplit le cœur, rassuré par le fait qu'il n'y aura pas de famine à Ndengler après la récolte. Tout ce que nous demandons c'est qu'on nous restitue nos terres, personne n'a vendu 1m2 ici à Ndengler... », conclura Abdoulaye Dionne chef de village de Ndengler. Même son de cloche pour le jeune Mbaye Diouf..