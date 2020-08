Ndande : Ramatoulaye Fall Sèye vient en renfort et offre aux jeunes des ASC un important lot de masques et des thermoflashes.

Dans le cadre des actions de lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid19, Ramatoulaye Fall Sèye, présidente du mouvement "And Doxal Ndande" par ailleurs, vice-coordinatrice du mouvement "And Défar Ndande" s'est rendue dans son terroir, pour remettre un 2ème lot de masques et de thermo flashes en appui aux jeunes mobilisés pour une campagne de sensibilisation sans relâche.



Pour rappel, la présidente dudit mouvement avait offert un important lot de matériel et de détergents au début de la pandémie pour endiguer sa propagation.



Durant ses échanges, Ramatoulaye Fall Sèye a insisté sur le port et l'entretien du masque qui est un équipement essentiel de protection contre la maladie à Coronavirus. Faire de Ndande la 1 ère station de récupération et de détente sur l'axe Thiès-Saint-Louis et inscrire le puits de Kalom dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, confie-t-elle, font partie de mes priorités pour faire émerger Ndande.



Poursuivant son allocution, elle est revenue sur l'importance de la réhabilitation des sites culturels et naturels notamment, ceux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO qui constitue l'un des axes pour la relance du tourisme interne.



Elle a aussi informé les populations sur l'état d'avancement du projet de réfection et de valorisation des sites touristiques et culturels de Ndande. Entre autres sites ciblés dans cette série d'initiatives promotionnelles du tourisme culturel et religieux il y a respectivement le puits de Kalom, les tombes de Malaw, de Lat Dior, Kocc Barma Fall, de la famille de El Hadj Mame Thierno Dramé Andoulaye, de Mame Issa Diène ainsi que Keur Mame Cheikh Ibra Fall.



Elle a, aussi, annoncé l'implantation d'un panneau d'information sur le site de Kalom les jours qui viennent sans oublier de préciser que ce sera une première en attendant la fin de la saison des pluies.



Aussi, eu égard à leur état de dégradation, la présidente a annoncé le démarrage prochain des travaux d'assainissement du marché et de la gare de Ndande. Elle a déjà saisi les autorités compétentes en la matière.



Pour conclure son propos, elle a adressé ses vifs remerciements au ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Alioune Sarr pour son accompagnement et son implication dans le processus de valorisation ainsi que toutes les autorités qui l’accompagnent. Elle n’a pas manqué de réitérer son engagement pour le développement socio-économique endogène de la commune de Ndande.