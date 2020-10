Ndagane : Elle mange le "dibi" de son copain et l'éconduit.

Ndagane, une localité très prisée, luxuriante et festive fait encore parler d'elle! En effet, une jeune fille répondant au nom de Téning et son amant croupissent depuis hier à la brigade de gendarmerie de Fimla.

Selon les sources de Dakaractu, le couple était en parfaite harmonie jusqu'à ce que Téning après avoir fini de manger le "dibi" de Momo (gérant d'une dibiterie) va l'éconduire une fois que ce dernier s'est pointé chez elle. Ce qui a eu l’heure de fortement déplaire à ce dernier qui va la couvrir de toutes sortes de grossièretés avant que les coups ne pleuvent.

Sur ces entrefaites, Téning fera appel à ses relations par téléphone qui se chargeront à leur tour de saisir la gendarmeriel locale.

Jusqu'au moment où ces lignes sont écrites Momo et Téning sont gardés à vue...