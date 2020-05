Navires étrangers : le CAP juge leur apport non négligeable dans l’économie nationale (Publireportage)

Le Collectif des acteurs de la pêche (CAP) du Sénégal revient sur les licences accordées aux navires étrangers et leur apport consistant non négligeable dans l'économie nationale mais aussi son impact positif pour la jeunesse, les femmes et la pêche artisanale.