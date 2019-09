Navétanes à Thiadiaye : La crise désamorcée, le Renouveau rejoint finalement l'Oncav...

La remise de subvention aux ASC de leur commune a été une occasion pour les dirigeants du football de Thiadiaye de fumer le calumet de la paix et d’arrondir les angles. Le tout s’est déroulé en présence des différentes parties qui étaient en conflit, du maire El Hadji Omar Youm, de Mbaye Diouf Dia fils de la localité et du président de l'Orcav de même que le président d'honneur de l'Odcav de Mbour en la personne de Mourtalla Samb.

Une issue heureuse a ainsi été trouvée à cette crise qui avait fini de miner le milieu sportif.

Au finish, le maire a alloué une subvention de 5 millions de francs CFA au mouvement des navétanes tout comme il a octroyé des enveloppes aux équipes de Handball, de basket et de Taekwondo ...(vidéo)