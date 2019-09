Navétanes à Richard Toll : L'interzone dénonce la non disponibilité de la subvention et accuse le maire

À l'occasion du lancement du démarrage officiel de la coupe de la ville de de Richard Toll initiée par le conseiller municipal Khalil Diop, l'interzone de la commune a dénoncé la situation que traversent les ASC de la commune en cette phase de compétition populaire.

Selon Assane Diop, le Président de l'interzone de Richard Toll, "depuis quelques années les ASC sont confrontées à des difficultés liées au manque d'équipements, et de subventions".

Le Président de l'interzone de Richard Toll de souligner également "qu’aucune Asc n'a reçu sa subvention venant de la municipalité".

Assane Diop dénonce également la non tenue régulière de la coupe du maire depuis quelques années. Ce qui dénote à son avis, "un manque de volonté politique manifeste du maire Amadou Mame Diop à l'endroit de la jeunesse de la commune de Richard Toll.

Cependant, du côté de la municipalité, le Secrétaire municipal Ibra Kane soutient que "la décision de subvention des Asc est envoyée au trésor depuis le 22 Juin dernier".

Toutefois précise t-il toujours, "depuis deux ans, avec la réforme sur la patente, la commune de Richard Toll n'a pas reçu sa patente. Et pour cette année, le maire a été informé à moins de 15 jours de la répartition de la patente estimée à 60 millions, alors que la commune attendait plus de 800 millions de francs...