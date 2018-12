Navétanes à Kaolack : L'asc Manko 2 s'adjuge de la coupe du maire au dépens de Ufan

L'Asc Manko 2 de Médina aura été plus précise lors de la séance des tirs au but après deux périodes âprement disputées entre deux formations qui ont régalé le public venu nombreux au stade Lamine Guèye de Kaolack pour assister à l'édition 2018 de la finale de la coupe du maire de la commune de Kaolack.

Après un score nul et vierge dans le temps réglementaire, l'Asc Manko 2 de Médina Mbaba a finalement remporté la finale sur le score de 4 buts à 2 (tirs au but) au dépens d'une bonne équipe de Ufan de Ndangane.

Le représentant du maire de Kaolack qui s'est félicité de la qualité de l'organisation de l'évènement, est revenu sur la politique sportive qui selon lui occupe une place de choix au conseil municipal de la commune de Kaolack. Mamadou Saliou Diallo qui est par ailleurs l'adjoint au maire de Kaolack, Madame Mariama Sarr, déclare que cette année trente sept millions ont été débloqués par la mairie en guise de subvention à toutes les disciplines sportives de la commune, non sans mentionner les cinq millions débloqués pour une bonne organisation de la finale de la coupe du maire.