Navétanes Orcav Kaolack : Mohamed Youssouf Bengelloune, parrain des finales régionales.

Les finales régionales de l'Orcav de Kaolack ont été jouées ce week-end au stade Lamine Guèye.

Les supporters des asc finalistes ont pris d'assaut les gradins qui ont très tôt fait le plein. Même, le pourtour de l'aire de jeu a été occupé par les spectateurs. L'ambiance était indescriptible, avec le rythme endiablé des tam-tam accompagné de chansons.

La finale cadette a été remportée par l'asc Jokko Abattoirs face à l'asc Ufan à la séance des tirs au but. Temps réglementaire 0-0.



En junior/sénior Ufan des abattoirs Ndangane a pris sa revanche devant l'Union Alboury Réal ( UAR) sur le score de 2 buts à 1. Ufan a ouvert le score à la 55 ème minute par Papa Mamadou Diop. L'égalisation est survenue à la 70 ème minute de jeu par Ibrahima Ndiaye Sow. À la 77 ème minute, Mamadou Lamine Gningue a marqué le 2 ème but de l'asc Ufan, synonyme de victoire. Les deux formations avaient disputé la finale de l'année dernière. Elles vont encore représenter la région de Kaolack aux prochaines phases nationales de l'Oncav.

Le parrain, Mohamed Youssouf Bengelloune a remis aux organisateurs une enveloppe financière de deux millions deux cent mille francs (2.200.000 f), 4 jeux de maillots, 2 trophées et 4 ballons et dit s'activer pleinement pour le développement de Kaolack...