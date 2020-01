Navétanes Odcav Kaolack finale zone 4/A : ASC Jamono vainqueur de la coupe zonale.

La zone 4/A de l'Odcav de Kaolack a bouclé la saison 2019 du championnat national populaire, communément appelé Navétanes, ce samedi. Le match s'est joué sur la pelouse du stade Lamine Guèye. Ainsi, malgré le froid qui a régné dans l'enceinte du stade, les supporters des équipes finalistes n'ont ménagé aucun n'effort pour pousser leurs ASC à la victoire finale. L'ambiance était spectaculaire dans les gradins au rythme des tam-tams accompagné de chants. En catégorie cadette, UFAN avait encore montré sa domination au sein de la zone. Les poulains du coach Khalifa Thior ont battu Darou Salam sur la marque de 2 buts à 1. En juniors/séniors, la partie avait opposé Jamono à Koundam. Le match était âprement disputé sur le plan tactique, technique et détermination. À la deuxième minute de jeu en première période, le numéro 5 de Jamono, Baye Ibou Ndiaye, ouvrait le score pour les jaunes et noir. Il est revenu à la 63 ème minute pour signer son doublé. Koundam avait réduit la marque après 85 minutes de jeu par Lamine Badji. La rencontre s'est terminée sur ce score. L'ASC Jamono a renoué avec le succès après la finale de 2016 remportée contre l’Union Alboury Réal. Jamono est aussi champion des phases zonales. Le vainqueur avait reçu 500 000f, un jeu de maillots, un trophée et un ballon. Pour le vaincu 300 000f, un de maillots et un ballon. Rappelons que l'entraineur de Jamono Abdoul Aziz Guèye, a fini de faire ses preuves en navétanes en gagnant la coupe zonale, départementale et régionale avec les asc super étoile, kocc barma et jamono...