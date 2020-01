Navétanes Odcav Kaolack finale zone 1/A : Parcelles Assainies remporte son premier trophée.

La finale de la zone 1/A de l'Odcav de Kaolack s'est jouée au stade Lamine Guèye de Kaolack. En catégorie cadette, l'Asc Camp des gardes a pris le meilleur sur Diwgui de Lyndiane par tirs au but (4-3), à l’issue du temps réglementaire (0-0).

En junior/senior, Parcelles Assainies faisait face à Dakhargui. Les deux équipes ont livré un match héroïque sur le plan physique et tactique. L'ambiance n'était pas en reste du côté des supporters. Après 12 minutes de jeu, Pape Amath Fall ouvrait le score. À la pause, Parcelles garde l'avantage. De retour des vestiaires, les joueurs de Dakhargui ont montré plus d'engagement et de détermination. Ainsi, à la 64ème minute de la partie, Cheikh Gaye a remis les pendules à l'heure. Malgré les occasions de but des deux côtés, le match s'est terminé sur ce score.

L'épreuve fatidique des tirs au but a donné l'avantage à l'Asc Parcelles (3-2) qui a soulevé son premier trophée après la finale perdue en 2014 face à cette même équipe. En dehors du football c'est la seule zone qui s'active dans le domaine de l'éducation en organisant des olympiades pour les élèves afin de valoriser la culture qui tend à disparaitre au niveau des Asc...