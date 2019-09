Navétanes : Farba Ngom "équipe" les 48 ASC issues de l'arrondissement des Agnam, en plus d’une enveloppe de 200.000 francs chacune

Dans le souci de suivre les instructions du président Macky Sall, le député-maire des Agnam a émis ce mercredi un signal en direction de la jeunesse de l’arrondissement des Agnam regroupant la commune de Oréfondé, Dabia, Thilogne et celle de Agnam (avec plusieurs vilages qui ont bénéficié de lots de maillots).



Cette cérémonie a vu la présence d’autorités locales comme le sous-préfet de l'arrondissement des Agnam, Amadou Ba, le président du Conseil départemental ainsi que celle de maires comme celui de Dabia.

Les 48 ASC qui ont été dotées de maillots, ballons et autres équipements pour leur permettre de vivre pleinement leurs activités de Navétanes dans la paix, le fair-play et la sécurité.

Par ce nouveau geste, l'honorable député-maire affirme avoir jugé nécessaire pour la commune des Agnam et sa jeunesse sur laquelle le président Macky Sall porte une confiance sans égal, de se mettre à un niveau supérieur surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat par la création de certaines activités créatrices de revenus.

Une enveloppe d'un montant de 200.000 Fr a aussi été remise à chacune des 48 ASC pour, selon le donateur Farba Ngom, "leur permettre d'être autonomes et de réussir financièrement leurs activités.