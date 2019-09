Naufrage d'une pirogue à l’Île Sarpan : Des enquêtes administrative et judiciaire ouvertes (HASSMAR)

Le drame survenu lundi 16 septembre au large de Soumbédioune et ayant entraîné la mort de quatre personnes, fait actuellement l'objet de deux enquêtes. C'est du moins ce qui a été affirmé par la Haute autorité de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement maritime (HASSMAR), à l'issue de la réunion tenue à l'Etat major de la Marine nationale.



À en croire le document dont Dakaractu a obtenu copie, "des enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes". Il s'agira de situer les responsabilités suite à ce drame qui n'a pas encore livré tous ses secrets.

Le bilan produit par HASSMAR fait état de 38 rescapés, de 4 corps sans vie, dont un agent des parcs nationaux, un homme, une femme et un enfant.