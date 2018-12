National Populaire : Le Parrain Mary Teuw Niane accompagne de fort belle manière la Zone 9 de l'Odcav de Saint-Louis

Le stade Mawade Wade a abrité ce jeudi la cérémonie de remise des trophées et récompenses (maillots survêtements et ballons) aux Asc de la zone 9, de la part de leur parrain, le Professeur Mary Teuw Niane.

Accompagné d’une forte délégation, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a assisté à une belle cérémonie placée sous le signe de la sportivité.

Prenant la parole, le représentent du maire, l’adjoint au maire chargé des Sports, Lamine Ndiaye n’a pas manqué de féliciter le parrain qui n’a ménagé aucun effort pour accompagner la jeunesse de la ville tricentenaire, plus particulièrement les sportifs et amateurs du ballon rond.

Dans le même ordre d’idées, le président de la zone 9 Baïdy Mbodj, a également remercié le Ministre pour avoir respecté l’ensemble des engagements qu’il avait pris pour accompagner la jeunesse de Saint-Louis. Quant au représentant du président de l’Odcav de Saint-Louis, Vieux Dial, il s’est confondu dans ses remerciements tout en demandant au parrain de continuer à soutenir le mouvement associatif, plus particulièrement les navétanes.

Prenant la parole, Mary Teuw Niane s’est dit très reconnaissant du choix porté sur sa personne pour parrainer quatre zones de l’Odcav de Saint-Louis avant d’inviter les finalistes de la première finale en l’occurrence la Zone 9 qui regroupe les quartiers de Darou, Bango et Ngallèle à faire preuve de sportivité, car au finish c’est Saint-Louis qui sortira vainqueur de ces finales.

Il dit également inviter toute la jeunesse et tous les acteurs politiques à cette fête du football. Le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’innovation a aussi remis une forte somme au président de la zone 9.

Une enveloppe financière, qui va permettre au comité directeur et les membres du bureau d’organiser sans souci leur finale édition 2018 qui opposera l’Asc Médine de Maymiyal dans le Faubourg de Sor à l’équipe de Luppu Nder de Bango.