National 1 amateur : Le leader (la JA) chute à Kaolack devant le TP Diamono.

Pour le compte de la 8 ème journée du championnat national 1 amateur, le Tout Puissant Diamono a reçu la Jeanne d'Arc de Dakar, ce dimanche 8 mars, au Stade Lamine Guèye de Kaolack.



Malgré la forte chaleur qui règne au Saloum, les supporters ont fait le déplacement pour assister à la rencontre. L'ambiance se faisait sentir dans les gradins avec le battement effréné des tam-tam et des chansons galvanisantes.



Dès le coup d'envoi de la partie, les joueurs du TP Diamono ont voulu diriger le match. En face, la vieille dame a également produit un beau jeu. La prestation était d'un bon niveau. Ainsi, à la 42 ème minute de jeu, Ablaye Sow a marqué le premier but du TP Diamono sur une belle frappe qui n'a laissé aucune chance au portier dakarois. La première période s'est terminée au profit des kaolackois.



En deuxième mi- temps, la Jeanne d'Arc a voulu revenir au score, prenant d'assaut le camp adverse. À la 90 ème minute de jeu, sur une erreur du gardien de but de la JA, l'attaquant de Diamono Mouhamadou Ndiaye prolonge le ballon au fond des filets. L'équipe kaolackoise réalise ainsi une bonne opération à domicile. La vieille dame a enregistré sa première défaite de la saison et cède la première place à l'US Rail de Thiès.

Pour la Jeanne d'Arc, l'objectif reste la montée en ligue 2...