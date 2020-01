Natation / « Apprendre à nager pour sauver des vies » : Plus de 1000 jeunes initiés à la nage.

La piscine olympique de Dakar a grouillé de monde ce dimanche à l’occasion de la 6ème édition du projet : « Apprendre à nager pour sauver des vies.»



Une initiative innovante qui a été lancée par les fédérations sénégalaises de natation, dirigée par Mohamed Diop. En étroite collaboration avec la fédération sénégalaise de rugby sous la houlette de Me Guédel Diop. Ce dernier, de concert la princesse Charlène de Monaco, bailleur du projet, a permis la tenue d’un tel événement.



Ainsi, plusieurs jeunes ont été formés aux techniques de natation. Une manière de lutter contre les cas de noyade dans les plages. Ce programme qui s'est déroulé sur une période de six mois, concernait les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Fatick…



Au total, pas moins de 1.111 enfants ont pris part à ce programme. Ce projet financé par la fondation de la Princesse Charlène de Monaco, se fixe comme objectif de sensibiliser les populations à prendre les dispositions nécessaires pour éviter les cas de noyade. Notamment chez les jeunes, lors des vacances.



Chaque année plus de 300 cas de noyade sont enregistrés dans les plages sénégalaises, a alerté le président de la fédération de natation, Mohamed Diop.