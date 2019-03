Naples exige 175 millions d’euros pour céder Kalidou Koulibaly

Le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly, est dans le viseur de plusieurs grandes écuries européennes, parmi lesquelles on retrouve notamment le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester United. Et face à tant d’intérêt, Naples a décidé de fixer un prix mirobolant pour le Sénégalais, puisque le Sunday Express indique ce matin qu’il est évalué à 150 M£ (environ 175 M€).

Un prix qui aurait déjà découragé le Barca et le Real, malgré l’intérêt de Zidane pour le joueur de 27 ans. Mais Manchester United serait encore dans la course pour Koulibaly, qui pourrait rejoindre une défense déjà bien fournie à Old Trafford.