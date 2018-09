Naples : Kalidou Koulibaly prolonge jusqu'en 2023

Naples a annoncé samedi avoir prolongé le contrat de son défenseur central Kalidou Koulibaly jusqu'en 2023.



La belle histoire entre Kalidou Koulibaly et Naples devrait continuer pour encore quelques années. Le défenseur international sénégalais (27 ans, 28 sélections) a prolongé vendredi son contrat jusqu'en 2023 avec le vice-champion d'Italie. Arrivé en Campanie en 2014, le natif de Saint-Dié, dans les Vosges, s'y est rapidement imposé comme titulaire indiscutable. Il a fait partie de l'équipe-type de l'année en Serie A en 2015-2016 et 2016-2017 et a disputé la Coupe du monde 2018 avec le Sénégal.