Nantes : Santy Ngom n'a joué le moindre match depuis la trêve internationale

Aligné d'entrée à Casablanca face à l'Ouzbékistan, Santy Ngom n'a toujours pas joué le moindre match de championnat, depuis la trêve internationale du mois de mars.

Avec seulement 12 matches pour 4 titularisations, son temps de jeu est faible. Il est très peu sollicité dans son club de Nantes en cette fin de saison.



A l'instar de Mbaye Niang, le néo-Lion fait partie des internationaux sénégalais qui ne sont pas en grande réussite dans leurs clubs : 1 but seulement en Ligue 1.



Remplaçant au coup d’envoi, l'attaquant nantais n’est pas entré en jeu face à Saint Étienne (0-3), le week-end dernier, en match comptant pour la 31e journée de Ligue 1 française. Santy a assisté à la rencontre sans entrer en jeu et sans même s’échauffer.



Face à Monaco ce week-end, il n’a pas été inscrit sur la feuille de match par le coach Claudio Ranieri. Son poulain n'a donc pas pris part à ce match de la 32e journée de Ligue 1, remporté par les monégasques (2-1). Sala est venu garnir les rangs de l' attaque nantaise, pendant que Lucas Lima et Thomass sont restés solides sur les côtés.



8 matches joués en tant que remplaçant, un statut susceptible de remettre en question son statut en équipe nationale, à 2 mois de la Coupe du monde 2018...