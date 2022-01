Nampalys Mendy : « Un match difficile contre le Malawi... »

Titularisé par Aliou Cissé, contre le Malawi, Nampalys Mendy a fait un match correct. Une rencontre loin d'avoir été facile a affirmé le milieu de terrain qui occupait le poste de sentinelle devant la défense et derrière Idrissa Gana Guèye et Cheikhou Kouyaté. "Un match nul difficile contre le Malawi" a reconnu Nampalys qui a aussi renseigné sur sa forme physique entre sa contamination au Covid-19 et son manque de temps de jeu en club.