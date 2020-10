Nampalys Mendy : « C'est difficile pour moi de penser au Sénégal (...) La France, c'est mon rêve »

Nampalys Mendy (28 ans) s'est confié au Late Football Club dans une interview exclusive. Le français d'origine sénégalaise a évoqué ses ambitions internationales déclarant sa flamme à la l'équipe de France au détriment de la sélection du Sénégal. "C'est un rêve de gosse de jouer dans la meilleure équipe actuelle, du monde... Je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, mes amis sont en France, quasiment toute ma famille est en France. Donc c'est difficile pour moi de penser au Sénégal, en toute honnêteté la France c'est mon rêve." Une prise de position radicale du milieu de terrain de Leicester qui s'est attiré les foudres des internautes.



Traité de tous les noms d'oiseaux par une partie des twittos pour ne pas dire ses compatriotes sénégalais, Mendy qui a fait toutes les catégories minimes chez les "Bleus", en a pris pour son grade. Accusé d'avoir renié et craché sur ses origines sans aucun remords. Une déclaration qui remue le couteau dans la plaie avec l'affaire de l'hispano-senegalais, Pape Cheikh Diop qui avait craché sur la sélection nationale espérant jouer pour la Roja espagnol avant de se rétracter et d'être sélectionné chez les " Lions." Idem pour les cas concernant Mbaye Niang, Issa Diop et ou Malang Sarr qui ont tous plus ou moins eu cette posture concernant leur choix de sélection en la France et le Sénégal.