Naissance et application d'une loi spécifique à Ziguinchor : les premières victimes ! (Par Abdou Sané, ancien parlementaire)

Sans qu'elle ne soit votée à l'Assemblée Nationale, une loi spécifique à Ziguinchor vient d'être promulguée et appliquée.

Dans cette loi tout individu circulant dans un espace proche de la maison de Doudou Ka est passible d'un enlèvement avant

d'être soumis aux autorités policières puis aux autorités judiciaires.



La première victime de cette loi originale s'appelle monsieur Aliou Barry.



Il a été enlevé par des individus non identifiés supposés appartenir à un groupe de Nervis à la solde de Doudou Ka.



Après son enlèvement il a été remis à la police qui à son tour l'a remis aux autorités judiciaires locales. Que lui reproche -t- on? le fait d'emprunter un chemin non loin de la maison du ministre.



Le réquisitoire du procureur demande une condamnation ferme de deux ans pour ce délit découlant de cette « nouvelle loi locale » qui est la phase achevée de l'aliénation de la prétendue institution judiciaire.



L'enlèvement en soi est un délit, car c'est une forme de kidnapping de l'individu. Par conséquent, ces nervis qui ont procédé à l'enlèvement de monsieur Aliou Barry devraient être arrêtés et jugés.



L'arrestation est différente de l'enlèvement. L'arrestation est une action d'appréhender une personne, par autorité de justice ou de police en recourant, si besoin est, à la force. C'est une action légale.

Comment peut-on impunément accepter l'enlèvement d'un citoyen ?



Tout laisse croire que le peuple souverain au nom de qui et pour qui est rendue la justice a raison de se méfier d'une certaine pratique judiciaire plus soucieuse de retour d'ascenseur par le pouvoir exécutif que de sa liberté de laisser s'exprimer ses intimes convictions.



Aujourd'hui la gestion de carrière professionnelle a pris le dessus sur l'orthodoxie, la probité morale, l'honneur et la dignité. Cela permet de lire et de comprendre aisément l'attitude de zèle de certains responsables d'institution. Ce qui est dommage car précipitant irréversiblement l'affaissement de la République.