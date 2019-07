Naissance d’une plateforme citoyenne : ISIS en croisade contre la désinformation.

Après la plateforme Aar li nu bokk suivie de Sam sama Rew une autre vient d’être lancée cet après-midi. Il s’agit de la plateforme de l’initiative pour la sauvegarde des intérêts et la sauvegarde du Sénégal (ISIS). Cette plateforme lancée par des patriotes sénégalais a pour objectif de lutter contre la désinformation et la manipulation des débats pollués sur le pétrole et le gaz. Selon Mamadou Lamine Niang, membre de cette initiative, la plateforme compte tirer au clair les positions partisanes nourries dans certains débats politiques et livrer la bonne information. Pour accomplir toutes ces tâches, ces derniers informent qu’ils vont coucher sur papier leurs réflexions et mener des activités sur le terrain...