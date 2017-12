NUIT DÉDIÉE À MAME CHEIKH IBRA FALL- Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre chez les Baay-Fall

Comme à leur habitude, les Baay-Fall célébrent '' la nuit dédiée à Mame Ibrahima Fall '' à Dianatoul Mahwa et dans plusieurs coins de Touba . Un évènement généralement organisé à Tivaouane et délocalisé à Touba, depuis quelques années. Le porte-parole du Khalife Général des Mourides, Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre s'est, pour l'occasion, rendu auprès de dignitaires Baay-fall comme Serigne Bassirou Fall Alkhourane et Serigne Cheikh Ndiguël Fall. Un moment plein de solennité qui a permis de revenir sur le travail colossal effectué par Mame Cheikh Ibrahima auprès de Cheikh Ahmadou Bamba.