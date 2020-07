NOUVEL ACCIDENT SUR ILA'A TOUBA / 1 Mort 25 blessés... Le Ndiaga-Ndiaye et le 4X4 jouaient au rallye.

Ila'a Touba enregistre un nouvel accident après celui enregistré le 23 juillet dernier. Cette fois, c'est un Ndiaga-Ndiaye qui s'est perdu dans le décor alors qu'il essayait de résister à un 4X4 qui voulait le dépasser. Seulement, raconte une source, c'était non sans compter avec la volonté manifeste du chauffeur du Ndiaga-Ndiaye, en provenance de Thiès, de ne pas se laisser faire.



Conséquence : L'accident a fait 1 mort et 25 blessés. L'affaire est entre les mains des pandores de Mbacké.



Il y a une semaine, une dame de 69 ans perdait la vie suite à un accident qui s'était déroulé sur l'autoroute à hauteur de Bambey. 13 personnes s'étaient retrouvées avec des blessures plus ou moins graves...