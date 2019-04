NOUVEAU GOUVERNEMENT: Les maires du département de Fatick se réjouissent de la reconduction de Matar Ba

Les maires du département de Fatick se sont réjouis de la reconduction de Matar Ba comme ministre des Sports après le renouvellement de l’équipe gouvernementale. Ils ont exprimé la même satisfaction à l’endroit du 1er ministre Mohamed Dionne.

« La mise en place d’un gouvernement est une tâche délicate qui impose souvent des choix difficiles et la prise en compte de plusieurs paramètres souvent très complexes. Appréciant la pertinence des choix des hommes et des femmes qui composent le nouveau gouvernement et l’importance des réformes institutionnelles envisagées, les maires du département de Fatick félicitent très chaleureusement son excellence Monsieur le Président de la République et lui renouvellent leur engagement irréversible à ses côtés. Par la même occasion, les maires du département de Fatick félicitent son excellence Monsieur Le Premier Ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne pour sa reconduction bien méritée à la tête du gouvernement. Les maires du département se félicitent déjà de la nomination d’un des leurs à savoir Monsieur Matar Ba membre de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » dont l’engagement et les résultats sont connus de tous ».

Par la même occasion, les Maires du département de Fatick ont réitéré leur disponibilité à accompagner le Président de la République dans tous les échelons de mise en œuvre de sa vision. Ils s'estiment fiers d’avoir contribué de manière remarquable a côté des autres militants et responsables de Fatick à la victoire de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » avec un taux supérieur à 80%.

Pour conclure, les maires du département de Fatick ont encouragé le Président de de la République « à poursuivre sa volonté de promouvoir des hommes et des femmes compétents, engagés qui ont fini de prouver leur loyauté et leur représentativité » et invité tous les militants et tous les responsables politiques de la coalition « Benno bokk Yaakar » à maintenir pour les prochaines échéances électorales, « l’esprit d’équipe et de solidarité qui a prévalu lors des élections présidentielles et qui a confirmé que Fatick est une forteresse imprenable de son Excellence Monsieur le Président de la République ».