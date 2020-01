NOUVEAU BRAQUAGE À MBACKÉ / Les 7 malfrats dans leur jeu favori... De l'argent emporté, une personne blessée, un coup de feu tiré...

Le braquage à main armée est devenu un événement banal entre Touba et Mbacké. Hier encore, dans la nuit aux environs de 4 heures du matin, une maison située derrière le lycée de Mbacké a été braquée par 7 personnes. Ce nombre 7 qui revient fréquemment peut laisser croire qu'il s'agit de la même bande.



Visiblement bien informés, les bandits ont défoncé le portail en fer de la concession avant de se diriger vers les chambres de Sidate Sidibé et de Karfa Sidibé, détenteurs de kiosques de transfert d'argent. Le premier a été délesté de la somme de 525 000 francs et le deuxième de 300 000 francs. Karfa a d'ailleurs été grièvement blessé.



Avant de partir, les malfaiteurs ont aussi attaqué Fayka Sidibé qui habite la même maison et qui officie dans une entreprise locale de fabrication de bouteilles de gaz. Ce dernier verra ses 375 000 francs emportés. Trois téléphones portables seront aussi volés par les visiteurs.



Nos sources de nous confier que ces hommes étaient, cette fois ci, à bord d'une charrette et qu'ils ont réussi à prendre la clef des champs malgré l'arrivée prompte de jeunes habitant Gawane alertés par téléphone par les victimes...